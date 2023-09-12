Навальный в 19-й раз оказался в ШИЗО

Сотрудники исправительной колонии № 6 во Владимирской области в очередной раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) политика Алексея Навального, следует из сообщения в его Telegram-канале. Это 19-е по счету подобное решение с момента появления оппозиционера в пенитенциарном учреждении в июне 2022 года.

"Снова отправили меня в ШИЗО в 19-й раз. 220 суток всего записываю себе в зачет", — говорится в посте, опубликованном 12 сентября.

Политик уточнил, что с момента вынесения нового приговора в начале августа и вплоть до перевода в новую колонию вопросами его свиданий и звонков должен заниматься суд. При этом, по его утверждению, в администрации колонии подобное требование проигнорировали. Что именно стало причиной очередной отправки Навального в ШИЗО, в выпущенном посте не уточняется.

В начале августа суд приговорил Навального к 19 годам особого режима. Изначально его обвиняли по семи пунктам, однако четыре из них убрали в связи с истечением сроков давности. Таким образом, приговор политику строился по обвинениям в финансировании экстремизма (ч. 2 ст. 282.3 УК РФ), создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ) и призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру