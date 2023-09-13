Суд частично удовлетворил иск актера Козловского к активисту Бородину

Пресненский суд Москвы занял сторону актера Малого драматического театра Данилы Козловского в его споре с прокремлевским общественником Виталием Бородиным. Деятель искусства судился с оппонентом, полагая, что тот наносит ущерб его чести, достоинству и деловой репутации.

Содержание постов Бородина, опубликованных в его Telegram-канале и посвященных Козловскому, 13 сентября признали не соответствующим действительности. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Активиста обязали удалить из социальных сетей посты о Козловском и напечатать опровержение. Он также должен будет возместить моральный ущерб и заплатить артисту один рубль.

Бородин возглавляет "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" и регулярно пишет доносы на деятелей культуры и искусства. Чаще всего его жалобы связаны с общественно-политической позицией той или иной публичной персоны. Нынешней весной в результате активности Бородина МДТ перенес все спектакли с Козловским в Петербурге. Актера заподозрили в "дискредитации армии".

фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)