Минстрой занял сторону противников высотной застройки улицы Доблести

Петербургский депутат Борис Вишневский получил разъяснения от Минстроя, касающиеся правовой коллизии вокруг возможной застройки квартала на юго-западе города. Парламентарий интересовался у ведомства, какой юридический документ первичнее при согласовании проекта многоэтажек, которое оформил Госстройнадзор.

Из ответа стало ясно, что городские власти оказались не правы, ориентируясь на утвержденный в 2005 году проект планировки и межевания (ППТ). Этот документ позволяет строить 25-этажные дома.

Между тем, действующий Градостроительный регламент содержит другие параметры: согласно его нормам, в квартале на улице Доблести можно строить дома не выше 43 метров, то есть, не выше 13-14 этажей. Для Минстроя важнее именно этот документ.

"То, что параметры допустимой этажности взяты застройщиком из ППТ (который не может устанавливать градостроительный регламент территории!), а Госстройнадзор с этим согласился, неправомерно", - сделал вывод Вишневский в своем Telegram-канале.

Депутат полагает, что ответ федерального министерства станет важным аргументом для активистов в их борьбе против уплотнительной высотной застройки.

Фото: ЗАКС.Ру