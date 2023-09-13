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Новости 20:17

Минстрой занял сторону противников высотной застройки улицы Доблести

фото ЗакС политика Минстрой занял сторону противников высотной застройки улицы Доблести

Петербургский депутат Борис Вишневский получил разъяснения от Минстроя, касающиеся правовой коллизии вокруг возможной застройки квартала на юго-западе города. Парламентарий интересовался у ведомства, какой юридический документ первичнее при согласовании проекта многоэтажек, которое оформил Госстройнадзор.

Из ответа стало ясно, что городские власти оказались не правы, ориентируясь на утвержденный в 2005 году проект планировки и межевания (ППТ). Этот документ позволяет строить 25-этажные дома.

Между тем, действующий Градостроительный регламент содержит другие параметры: согласно его нормам, в квартале на улице Доблести можно строить дома не выше 43 метров, то есть, не выше 13-14 этажей. Для Минстроя важнее именно этот документ.

"То, что параметры допустимой этажности взяты застройщиком из ППТ (который не может устанавливать градостроительный регламент территории!), а Госстройнадзор с этим согласился, неправомерно", - сделал вывод Вишневский в своем Telegram-канале.

Депутат полагает, что ответ федерального министерства станет важным аргументом для активистов в их борьбе против уплотнительной высотной застройки.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 




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