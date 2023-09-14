Обвинение запросило для Митволя реальный срок заключения

Гособвинение попросило приговорить экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя к четырем годам и девяти месяцам заключения в колонии общего режима по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), передает 14 сентября ТАСС. Дело бывшего чиновника рассматривается в Железнодорожном суде Красноярска.

"Прошу суд признать Митволя Олега Львовича виновным. <...> Назначить ему наказание в виде четырех лет и девяти месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — передает информагентство слова представителя обвинения.

Также гособвинитель ходатайствовал о частичном удовлетворении исков Федерального агентства железнодорожного транспорта и транспортного управления Красноярского края на 742 миллиона и 211 миллионов рублей соответственно. Имущество Митволя попросили оставить под арестом до выполнения требований по искам.

Сам Митволь просил рассматривать дело в закрытом режиме, объясняя это беспокойством о безопасности членов своей семьи. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Митволь был задержан в июне 2022 года в московском аэропорту Внуково при попытке улететь в Дубай. Следствие считает его причастным к хищению 900 миллионов рублей. Полмесяца назад стало известно, что экс-чиновник признал вину по предъявленному обвинению.

Фото: ЗАКС.Ру