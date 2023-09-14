Ведерников призвал псковичей к бдительности на случай внештатных ситуаций

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона с призывом к бдительности в связи с известными случаями атак беспилотников на объекты в разных регионах страны. Он уточнил, что в зоне риска находятся не только предприятия, но и жилые районы.

"Хочу обратить ваше внимание на важную вещь. Объекты атак спрогнозировать сложно, прилететь может куда угодно", — заявил он и перечислил случаи атак беспилотников, произошедшие в последнее время в различных регионах России. "Всё это наглядные примеры, что целью могут стать не только предприятия и заводы, но даже просто деревни и жилой сектор", — заключив он, упомянув произошедшие атаки.

Также Ведерников не исключил возможности появления в регионе украинских диверсионно-разведывательных групп поблизости от военных или гражданских объектов. В связи с возможностью угроз он призвал жителей области сохранять бдительность.

"Обращайте самое пристальное внимание на все, что происходит вокруг, отмечайте подозрительных людей, странные автомобили. Именно вы быстрее всех можете понять, что в вашем поселке, микрорайоне, военном городке появился кто-то чужой", — призвал псковичей Ведерников. По его словам, подозрительными лицами можно счесть тех, кто "кружит по району, проявляет нездоровый интерес к различным объектам, фотографирует их, выясняет режим работы".

"Подозрительные машины тоже себя выдают, когда они появляются там, где посторонним делать нечего, вдали от транзитных дорог, туристических объектов и мест отдыха", — поделился соображениями Ведерников.

Губернатор призвал граждан сообщать о подозрительных лицах в МВД или ФСБ либо же по телефону 112.

В конце августа аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников. После этого более 200 жителей региона вступили в тероборону, заявил Ведерников.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова (скриншот видеозаписи)