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Новости 13:47

Суд в Красноярске приговорил Митволя к 4,5 годам колонии

фото ЗакС политика Суд в Красноярске приговорил Митволя к 4,5 годам колонии

Железнодорожный суд Красноярска огласил приговор бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвиненного в хищении 900 миллионов рублей на строительстве метро в Красноярске экс-чиновника приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

"Признать виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — цитирует ТАСС решение судьи.

Также Митволя обязали выплатить немногим менее одного миллиарда рублей по гражданским искам.

Адвокат осужденного уже выразил намерение обжаловать приговор. "Обжаловать будем в части строгости и сурового наказания", — уточнил он в беседе с информагентством.

Ранее гособвинение потребовало приговорить Митволя к четырем годам и девяти месяцам заключения. Также суд просили взыскать с подсудимого  742 миллиона и 211 миллионов рублей по гражданским искам Федерального агентства железнодорожного транспорта и транспортного управления Красноярского края.

Митволь был задержан в московском аэропорту в июне 2022 года при попытке вылететь в Дубай. Полмесяца назад стало известно, что он признал вину по выдвинутым обвинениям.

Фото: ЗАКС.Ру


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