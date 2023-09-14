После атаки дронов на аэропорт Пскова площадь на его территории реконструируют

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о планах реконструировать площадь возле здания аэровокзала, который находится на территории международного аэропорта Пскова имени княгини Ольги. Государственная экспертиза уже одобрила проект, потребующий привлечения 300 млн рублей, передает ТАСС.

"Зонирование пространства позволит разделить транспортные потоки и обеспечить безопасность", - отметил чиновник.

Когда пассажиропоток аэропорта превысит четверть миллиона человек, в регионе возьмутся за строительство терминала в нем. Ориентировочно, по итогам нынешнего года пассажиропоток составит около 150 тысяч человек. В будущем региональное правительство также рассчитывает увеличивать число рейсов в Москву до двух в день.

"Проблема сейчас в том, что у перевозчиков ощущается дефицит воздушных судов", - констатировал Ведерников.

Поздно вечером 29 августа аэропорт Пскова подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате которой было повреждено несколько воздушных судов. Двумя неделями позже губернатор Ведерников призвал граждан к бдительности.

фото: kremlin.ru