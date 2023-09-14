Суд на месяц закрыл "Контакт Бар" на проспекте Просвещения

Выборгский районный суд Петербурга согласился с доводами Роспотребнадзора и приостановил на тридцать дней работу заведения сети "Контакт Бар", расположенного на проспекте Просвещения, 25А. Точкой общепита владеет ООО "Рассвет", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Компанию привлекли к ответственности по статье 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Инспекция чиновников выявила целый ряд нарушений в работе бара: в нем нерегулярно убирались, использовали немытые овощи и хранили просроченные продукты. Кроме того, на разливное пиво не имелось документов, подтверждающих его качество и безопасность.

Ранее, рассмотрев аналогичный протокол, суд приостановил деятельность компании Greenbox, производящей еду для сервиса доставки "Самокат". Продукцией отравились сотни петербуржцев, что привело также к уголовному делу.

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