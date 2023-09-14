В комздраве рассказали о состоянии велосипедисток, сбитых на "Скандинавии"

После смертельной аварии на скоростной трассе "Скандинавия" под Петербургом в городских больницах продолжают получать медицинскую помощь три пострадавших несовершеннолетних спортсменки. Об этом сообщает комитет по здравоохранению.

Наиболее тяжело пострадавшую девочку перевели из сестрорецкой больницы № 40 в Педиатрический институт. Она остается в тяжелом состоянии, но динамика ее лечения положительная.

Напомним, что ДТП 7 сентября унесло жизни двоих велосипедисток, ехавших по обочине скоростного шоссе. Еще девятерых спортсменок сразу же после аварии госпитализировали. В связи с происшествием было возбуждено два уголовных дела. Водителя тягача, которого обвиняют в гибели школьниц, отправили в следственный изолятор.

Фото: ЗАКС.Ру