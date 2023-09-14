В Москве неожиданно отменили выступление "Ленинграда"

Запланированный на 16 сентября концерт группы "Ленинград" в московских Лужниках не состоится. Об этом за два дня до выступления сообщил билетный оператор. Он отметил, что отмена мероприятия произошла по не зависящим от организатора причинам.

Билеты готовы вернуть покупателям в срок до 30 ноября.

Ни на страницах группы в соцсетях, ни в аккаунтах ее фронтмена Сергея Шнурова известие пока никак официально не комментируют.

В Петербурге концертов "Ленинграда" не было уже больше года. Шнуров зарекомендовал себя как публичный критик губернатора Александра Беглова и год назад пожаловался на запрет выступлений.

фото: ЗАКС.Ру