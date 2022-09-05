Шнуров заявил, что из-за выпадов в адрес Беглова "Ленинграду" запретили выступать в Петербурге

Лидер музыкального коллектива "Ленинград" Сергей Шнуров высказался об отмене концертов российских музыкантов, которые заметно участились в последнее время, а также рассказал о причинах, почему не выступает в родном городе, передаёт портал MSK1.RU.

"Я считаю, что это несильная позиция. Нельзя говорить людям, что им думать, что им говорить. Пускай говорят, что хотят! Тогда у тебя будет мнение, с которым можно спорить", — поделился мнением Шнуров.

Напомним, что не так давно группа "Сплин" столкнулась с отменой своих концертов после того, как её фронтмен Александр Васильев со сцены воронежского фестиваля поддержал покинувших Россию коллег по цеху, выступивших против военной спецоперации на Украине. Аналогичная участь постигла и другие музыкальные коллективы.

Говоря о том, комфортно ли самому Шнурову выступать в современных реалиях, исполнитель уклонился от прямого ответа. "Слова "комфорт" и "я" — это взаимоисключающие понятия. Я человек некомфортный", — резюмировал он.

Кроме того, Шнуров заявил, что ввиду "нападок" на петербургского главу Александра Беглова "Ленинград" столкнулся с отменой концертов в городе на Неве. Последний раз группу сняли с выступления на матче "Зенит" — "Спартак", проходившем на "Газпром Арене".