В Москве отменили концерт Васи Обломова

Музыкант Вася Обломов с сожалением сообщил, что назначенный на 17 сентября концерт в московском клубе "16 тонн" не состоится по независящим от него причинам.

"Можете сдавать билеты", - написал он в своем аккаунте в социальной сети, не уточняя подробностей.

Отметим, что отмены концертов тех музыкантов, кто критикует действующий политический режим и военную спецоперацию на Украине, стали систематическим явлением. Таким образом поступают с группами "Сплин", ДДТ, "Кровосток", Little Big, Anacondaz, "АлоэВера" и другими артистами.

Накануне стало известно об отмене выступления пианистки Полины Осетинской.

фото: Vasya Oblomov / YouTube (скриншот)