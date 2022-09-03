ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:35

В Москве отменили концерт Васи Обломова

фото ЗакС политика В Москве отменили концерт Васи Обломова

Музыкант Вася Обломов с сожалением сообщил, что назначенный на 17 сентября концерт в московском клубе "16 тонн" не состоится по независящим от него причинам.

"Можете сдавать билеты", - написал он в своем аккаунте в социальной сети, не уточняя подробностей.

Отметим, что отмены концертов тех музыкантов, кто критикует действующий политический режим и военную спецоперацию на Украине, стали систематическим явлением. Таким образом поступают с группами "Сплин", ДДТ, "Кровосток", Little Big, Anacondaz, "АлоэВера" и другими артистами.

Накануне стало известно об отмене выступления пианистки Полины Осетинской.

фото: Vasya Oblomov / YouTube (скриншот)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама