После отмены ряда концертов "Би-2" выступит вместо "Ленинграда" в финале Суперкубка

Группа "Би-2" выступит вместо "Ленинграда" 9 июля на "Газпром Арене" на церемонии закрытия Суперкубка, информирует "Фонтанка". Выступление музыкального коллектива Сергея Шнурова отменили совсем.

Перечень выступающих на матче между "Зенитом" и "Спартаком" изменился неожиданно: "Ленинград" вычеркнули из списка, а вместо него поставили "Би-2" и "Танцы минус".

Причина, по которой Сергея Шнурова лишили возможности сыграть на сцене, не называется, однако в последнее время его творчество изобиловало нападками на губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Последний раз "Би-2" сами отменили своё выступление в рамках ПМЭФ. Перед этим 28 апреля у группы экстренно отменился концерт в Омске, который должен был состояться в тот же день. СМИ писали, что это могло произойти из-за "патриотического" Z-баннера, который висел за сценой спорткомплекса "Красная звезда" и который музыканты хотели завесить чёрной тканью. Позднее был перенесён спектакль с участием "Би-2" в БКЗ.