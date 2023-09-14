Экс-глава МО "Шушары" не смог исправить "неуды" через суд

Пушкинский районный суд Петербурга 13 сентября отказался удовлетворять иски бывшего главы МО "Шушары" Евгения Медведева о признании незаконными решений совета, оценившего его отчёты за 2021 и 2022 год как неудовлетворительные, сообщил ЗАКС.Ру исполняющий обязанности главы Авенир Казанцев. На основании этих решений Медведев был отправлен в отставку.

- Отказано было в иске. Посчитал суд, что муниципальный совет правильно процедуру провел, - рассказал Казанцев.

Исполняющий обязанности главы допустил, что Медведев может попытаться продолжить борьбу за пост главы в Городском суде. Пока он остается рядовым депутатом. Совет проголосовал за снятие его с должности главы 7 июля. На заседание муниципалов, которое прошло 14 сентября, Медведев не пришел.

Казанцев будет руководить округом в статусе и. о. до тех пор, пока суды окончательно не подтвердят законность неудовлетворительной оценки работы Медведева и лишения его должности.

Подробнее о конфликте депутатов Шушар и Медведева читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру