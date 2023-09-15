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Новости 11:16

Солнце светило в Петербурге 49 дней подряд

фото ЗакС политика Солнце светило в Петербурге 49 дней подряд

Прошедший четверг оказался в Петербурге первым на протяжении семи недель днем без солнца, рассказал 15 сентября главный синоптик города Александр Колесов. При этом указанный период не стал рекордным по продолжительности солнечного сияния в нынешнем сезоне.

"Вчера первый осенний день оказался без солнца, и утром не успело посветить, и вечером не показалось.  А до этого солнце светило 49 дней подряд и не появлялось оно последний раз только 26 июля", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Синоптик напомнил при этом, что до 26 июля петербуржцы ежедневно могли наблюдать солнце в течение 113 дней подряд. Тогда ясная погода наблюдалась в городе с 3 апреля.

В целом же лето 2023 года в Петербурге вошло в пятерку самых солнечных за весь период инструментальных наблюдений.

Фото: ЗАКС.Ру


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