Солнце светило в Петербурге 49 дней подряд

Прошедший четверг оказался в Петербурге первым на протяжении семи недель днем без солнца, рассказал 15 сентября главный синоптик города Александр Колесов. При этом указанный период не стал рекордным по продолжительности солнечного сияния в нынешнем сезоне.

"Вчера первый осенний день оказался без солнца, и утром не успело посветить, и вечером не показалось. А до этого солнце светило 49 дней подряд и не появлялось оно последний раз только 26 июля", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Синоптик напомнил при этом, что до 26 июля петербуржцы ежедневно могли наблюдать солнце в течение 113 дней подряд. Тогда ясная погода наблюдалась в городе с 3 апреля.

В целом же лето 2023 года в Петербурге вошло в пятерку самых солнечных за весь период инструментальных наблюдений.

Фото: ЗАКС.Ру