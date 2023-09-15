Мосгорсуд оставил без изменений решение об аресте Мельконьянца

Московский городской суд 15 сентября утвердил решение нижестоящей инстанции о заключении под стражу сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца. Против общественника выдвинуты обвинения в организации деятельности нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменения, жалоба защиты Мельконьянца — без удовлетворения", — приводит ТАСС слова представительницы Мосгорсуда.

Мельконьянц содержится в СИЗО согласно решению Басманного суда от 18 августа, пребывать под стражей он будет по меньшей мере до 17 октября. О возбуждении уголовного дела против него стало известно за день до избрания ему меры пресечения, в тот день в ряде регионов у координаторов "Голоса"* прошли обыски. Следствие считает, что сопредседатель движения продолжил участвовать в работе Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)** даже после того, как в 2021 году власти России признали ее нежелательной.

*Минюст внес движение "Голос" в единый реестр иноагентов

**Генпрокуратура признала ENEMO нежелательной организацией в РФ

Фото: ЗАКС.Ру