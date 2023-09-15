При переселении в Россию соотечественников обяжут доказывать владение русским языком

Начиная с 2024 года в России изменятся правила программы содействия добровольному переселению соотечественников, сообщил 15 сентября ТАСС со ссылкой на постановление правительства. Согласно изменившимся правилам, от них будут требовать подтверждения владения русским языком.

Правило будет распространяться на иностранцев, исключение сделают для граждан Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана. От прочих будут требовать предоставления документа о получении образования в России или же в стране, входившей в состав СССР до 1 сентября 1991 года. Также будет учитываться сертификат об образовании в стране, где русский считается одним из государственных языков.

В случае отсутствия таких документов человеку придется пройти собеседование для демонстрации уровня владения русским языком.

Месяцем ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил запретить прием в школы детей, не знающих русский язык. После этого лидер СРЗП Сергей Миронов выступил с идеей провести среди стран — членов СНГ олимпиаду на русском языке.

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