Суд в Пскове оштрафовал местного координатора "Голоса"* за непредставление отчетности иноагента

Псковский районный суд рассмотрел административное дело в отношении местного координатора движения "Голос"* Владимира Жилинского**, сообщила 15 сентября региональная пресс-служба судов. Общественника обвинили в непредставлении Министерству юстиции отчетности в связи с его статусом иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

Протокол на Жилинского** был составлен за то, что он не предоставил Минюсту отчетов за второе полугодие и за четвертый квартал 2022 года. Сам активист на заседание не явился.

Суд назначил Жилинскому** штраф в размере 30 тысяч рублей.

В конце августа тот же суд оштрафовал общественника на 40 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в постах, публикуемых в Telegram.

В список иноагентов Жилинский** попал в сентябре 2021 года. Позже стало известно, что Минюст внес его в реестр из-за финского гранта на 109 тысяч рублей и перевода за пиццу в размере 460 рублей, полученного от узбекского волонтера "ЛизыАлерт".

*Минюст внес движение "Голос" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Владимира Жилинского в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру