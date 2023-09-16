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Новости 12:45

Из больницы выписали еще одну девочку, пострадавшую в ДТП на "Скандинавии"

фото ЗакС политика Из больницы выписали еще одну девочку, пострадавшую в ДТП на "Скандинавии"

Петербургский комитет по здравоохранению сообщил о выписке из больницы еще одной несовершеннолетней спортсменки, получившей травмы в аварии на скоростной трассе "Скандинавия" на прошлой неделе. Медицинскую помощь ей оказывали в Детской городской больнице №2 на Васильевском острове.

В стационарах остаются две девочки, пострадавшие в смертельном ДТП.

Напомним, что на месте происшествия погибли две велосипедистки, ехавшие по обочине трассы. Девятерых госпитализировали. Водителя тягача, обвиняемого в гибели школьниц, заключили под стражу. По факту происшествия возбудили два уголовных дела.

Фото: ЗАКС.Ру


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