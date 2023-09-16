Польша закроет въезд российским автомобилям

В воскресенье 17 сентября Польша перестанет пускать на свою территорию персональные автомобили с российскими номерами. Об этом заявило польское Министерство внутренних дел.

"Теперь ни один зарегистрированный в России автомобиль, коммерческий или частный, не имеет права въезжать в Польшу независимо от того, является ли его владелец гражданином России или другой страны", - приводит "Интерфакс" слова министра Мариуша Каминьского.

Ранее о принятии аналогичных мер объявили страны Балтии и Финляндия.

Соответствующее решение было провозглашено Еврокомиссией. Помимо легковых автомобилей она сочла незаконным провоз на территорию ЕС смартфонов, ноутбуков и даже некоторых средств личной гигиены.

Российские официальные лица отреагировали на новые правила эмоционально: так, зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил приостановить с Евросоюзом дипломатическиие отношения.

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