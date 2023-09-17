В Петербурге активист пожаловался на угрозы в отделе полиции

Петербуржец Дмитрий Кузьмин пожаловался на обращение в отделе полиции № 78, сообщил 17 сентября "ОВД-Инфо"*. Активист был задержан в субботу из-за пикета в поддержку копателя Олега Белоусова, осужденного на 5,5 лет колонии по статьям о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ) и о призывах к экстремизму (ст. 280 УК РФ).

Накануне Кузьмин встал с плакатом в поддержку Белоусова поблизости от базилики святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте. По словам активиста, в отделе полиции дежурная якобы принялась оскорблять его, материться и угрожать разбить ему очки. Также петербуржец пожаловался на боль в кисти правой руки, возникшую после того, как у него силой отобрали телефон.

Позже полицейские вернули телефон Кузьмину, изъятие гаджета объяснили стремлением помешать ему вести видеосъемку. Также задержанный заявил, что какое-то время к нему будто бы не пропускали адвоката по надуманным предлогам.

Из отдела полиции Кузьмина отпустили вечером в субботу. На него составили протокол о нарушении режима самоизоляции.

На прошлой неделе полиция задерживала Кузьмина за пикет в поддержку бывшего священнослужителя Иоанна Курмоярова.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру