КПРФ намерена содействовать подготовке добровольцев, заявил Зюганов

Обеспечение полной победы в спецоперации в Донбассе видится первостепенной задачей лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Выступая 17 сентября перед журналистами, он пообещал содействовать поддержке добровольцев силами возглавляемой им фракции в Госдуме.

"Эта задача является главной для всех нас — обеспечить полную окончательную победу. Поэтому, открывая во вторник осеннюю сессию, мы будем особо подчеркивать и максимально способствовать поддержке добровольцев — а их, президент сказал, уже почти 300 тысяч — для того, чтобы они освободили Украину", — приводит слова Зюганова "Дума ТВ".

Отдельно Зюганов упомянул предстоящие в следующем году выборы президента России. "Мы готовимся к президентским выборам. Президент сплотил общество, обеспечит нас победой на фронте против нацистов, фашистов, бандеровцев", — поделился коммунист мыслями на этот счет.

В минувшую пятницу президент Владимир Путин заявил о том, что с начала года контрактниками в армию записались 300 тысяч человек. При этом во вторник он говорил о 270 тысячах добровольцев, а замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев еще в начале сентября утверждал, что количество контрактников достигло 280 тысяч человек.

Фото: ЗАКС.Ру