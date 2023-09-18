В России могут ввести госрегулирование разведения домашних животных

Российское правительство может получить право регулировать разведение домашних животных, сообщил 18 сентября "Коммерсантъ". Это произойдет в случае принятия законопроекта, разработанного первым зампредом комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым.

Парламентарий подготовил поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", наделяющие кабмин правом "устанавливать требования к разведению животных, условиям их содержания и маркированию" и определять условия продажи полученного потомства.

В пояснительной записке к проекту Бурматов сослался на сообщения в СМИ о случаях "содержания в квартирах и частных домах десятков животных, которых бесконтрольно разводят в коммерческих целях". Это не только является жестоким обращением с животными, но также причиняет неудобства соседям заводчиков, полагает депутат.

В беседе с изданием законотворец уточнил, что предлагаемый им проект в первую очередь касается разведения собак и кошек. Сейчас инициатива находится на рассмотрении в правительстве. В случае получения положительного отзыва депутат намеревается внести ее в Государственную думу.

Месяцем ранее Бурматов оповещал о намерениях разработать запрет калечащих операций для животных, а в июне выступал за изъятие животных у жестоких владельцев.

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