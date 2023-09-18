Суд в Москве оставил движение "Мягкая сила"* в реестре иноагентов

Замоскворецкий суд столицы 18 сентября рассмотрел иск женского движения "Мягкая сила"* по оспариванию статуса иностранного агента. По итогам заседания судья оставил организацию в соответствующем реестре Министерства юстиции.

Как заявил в ходе заседания прокурор, основаниями для признания "Мягкой силы"* иноагентом стали организация митингов и шествий за пределами России, создание петиций против государства и распространение информации иностранных агентов. В свою очередь, адвокат выразил мнение, что причиной для этого стала пацифистская позиция, которую занимает движение.

В итоге суд оставил иск "Мягкой силы"* без удовлетворения. Участницы движения заявили, что намерены оспаривать это решение. Они уточнили в Telegram-канале организации, что не имеют зарубежного финансирования, а претензии к ним связаны с их пацифистской позицией и политической деятельностью.

"Мы будем подавать апелляцию на решение суда", — написали они.

"Мягкая сила"* была признана иноагентом в начале мая. Активистки, в частности, направляли запросы к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой проверить условия содержания журналистки Марии Пономаренко, когда та находилась в СИЗО по делу о распространении фейков об армии.

*Минюст внес женское движение "Мягкая сила" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру