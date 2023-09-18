Тихонова призвала петербуржцев сообщать о "подозрительной деятельности мигрантов"

Петербургские справороссы создали отдельную форму для жалоб горожан на нарушения со стороны мигрантов. Страницу прорекламировала в своем Telegram-канале глава регионального отделения СРЗП Надежда Тихонова.

"По просьбам подписчиков собираю информацию о подозрительной деятельности мигрантов для отправки в профильные ведомства. Если вас беспокоит какой-то адрес/точка, заполните Яндекс-форму", — призвала Тихонова и приложила к обращению ссылку на страницу.

Справедливоросс также заявила о том, что ситуация с мигрантами становится всё менее контролируемой в Петербурге и якобы заставляет горожан чувствовать себя в опасности. На чем основано это наблюдение, политик не уточнила.

В середине сентября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки, возбужденной из-за сообщений о планах создания общежития для мигрантов в здании на набережной Черной речки. Позже уполномоченная по правам человека в Петербурге Анна Митянина высказалась против запрета на обучение в школах детей мигрантов без знания русского языка.

Фото: ЗАКС.Ру