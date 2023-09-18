Куйбышевский суд отказался признать незаконным заключение по намыву Васильевского острова

Куйбышевский суд рассмотрел административный иск к Росприроднадзору о признании незаконным заключения Государственной экологической экспертизы относительно работ на северном намыве Васильевского острова. Как рассказали 18 сентября в объединенной пресс-службе судов Петербурга, истцам в удовлетворении требований было отказано.

В роли истцов выступали Илья Кулешов, Дмитрий Анисимов, Екатерина Миркина, Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей. Дело касалось положительного заключения экологической экспертизы, утвержденного приказом Росприроднадзора в конце октября 2021 года. Заявители полагали, что заказчик работ ООО "Специализированный застройщик ЛСР" провел экспертизу с нарушениями, не представив полный пакет документов.

По мнению истцов, реализация проекта строительства на намыве повлечет негативные последствия для экологии. В связи с этим они добивались отмены заключения по проекту.

Суд отказал заявителям в удовлетворении иска.

В мае ситуацией с намывом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, поручивший возбудить уголовное дело. После этого прокуратура несколько раз отменяла его, а СК заводил вновь. В августе Куйбышевский суд согласился затребовать у силового ведомства информацию об уголовных делах по намыву.

Как сообщает издание MR7, истцы намерены оспорить решение Куйбышевского районного суда после завершения расследования Следственного комитета.

Фото: ЗАКС.Ру