В суде по намыву на Васильевском острове обсудили работу Следкома

Куйбышевский районный суд Петербурга запросит у Следственного комитета информацию о существовавших уголовных делах по намыву в северной части Васильевского острова. Об этом ходатайствовали истцы на заседании по оспариванию государственной экологической экспертизы. Очередное заседание после трехмесячного перерыва состоялось в Куйбышевском районном суде 8 августа.

Юристка Евгения Галкина, представляющая в суде интересы группы лиц, выступающих против создания намыва на Васильевском острове, просила суд запросить в СК данные экспертизы, которую, по ее мнению, готовили в рамках уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников Росприроднадзора по статье о превышении полномочий. Свою позицию Галкина обосновывала тем, что на сайте ведомства есть новость об этом. Представитель Росприроднадзора в суде рассказал, что была проверка, но ни о каком уголовном деле в ведомстве не знают. Представители застройщика ЛСР, которому принадлежит территория намыва, возражали. Они заявили, что постановление о возбуждении уголовного дела было отменено Генеральной прокуратурой.

- Дело в том, что у нас Следственный комитет взял моду проводить следственные действия после отмены постановления о возбуждении уголовного дела, но мы не оставили это без внимания и, действительно, Василеостровский районный суд признал все действия следователей ГСУ СК РФ и там целой группы лиц незаконными, поскольку после прекращения уголовного дела проводились некие следственные действия, - заявила представительница ЛСР.

Позже участники процесса пытались выяснить, предпринимает ли Следственный комитет какие-либо действия в отношении ЛСР и Роспотребнадзора. Юристы ЛСР - утверждали, что нет, а Галкина предполагала, что следователи могли возобновить дело.

- Вы полагаете, в рамках уголовного дела, которое длилось два дня, могла быть произведена экспертиза или у вас есть сомнения, что оно длилось [столько]? - спросила судья у Галкиной.

- Если от 17 июля на сайте Следственного комитета соответствующая информация публикуется, то, полагаем, что все-таки это дело ведется, - ответила юристка.

- В секретном формате?

- Я не знаю, в каком формате оно ведется. Я не могу получить такие сведения.

Суд согласился запросить данные СК, касающиеся уголовного дела о превышении должностных полномочий. Их будут ждать из Москвы. К рассмотрению иска вернутся через месяц, 4 сентября.

О том, как противники строительства надеялись на поддержку Следственного комитета - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру