Глава ГИК Мейксин: Голосование жителей Донбасса в Петербурге прошло без замечаний

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил, что не было нареканий к работе петербургских избирательных комиссий, на которых могли проголосовать за своих депутатов жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом он заявил на заседании Горизбиркома 19 сентября.

- Комиссии очень ответственно подошли к работе. Я знаю, поскольку никаких жалоб и замечаний по работе не было, всё было чётко организовано. <...> Это очень важное, историческое голосование по созданию органов управления на новых территориях, - сказал Мейксин.

Он отметил, что была проведена большая работа. Глава Горизбиркома поблагодарил причастных за организацию голосования.

Напомним, с 1 по 4 сентября жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могли выбрать депутатов своих регионов. В Петербурге для них организовали семь экстерриториальных участков.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру