В Петербурге откроют избирательные участки для жителей Донбасса

Находящиеся в Петербурге жители четырех новых регионов России смогут поучаствовать в выборах депутатов своих заксобраний, сообщили в городском правительстве. С этой целью планируется открытие семи избирательных участков.

"С 1 по 4 сентября жители новых регионов, находящиеся в Петербурге, смогут принять участие в голосовании. Для этого в Северной столице образовано семь экстерриториальных избирательных участков", — гласит сообщение правительства города.

В Единый день голосования в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях состоятся выборы депутатов в местные законодательные органы. В Петербурге голосование состоится "в местах компактного проживания избирателей", уточнили в Смольном. Адреса и время работы участков можно узнать по телефону горячей линии 8 (989) 344-19-22.

Фото: ЗАКС.Ру