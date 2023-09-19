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Новости 18:27

Фигурантке дела об отравлении петербуржцев готовой едой предъявили обвинение

фото ЗакС политика Фигурантке дела об отравлении петербуржцев готовой едой предъявили обвинение

Петербургские следователи предъявили официальное обвинение 38-летней женщине, работающей директором производства в компании Greenbox. Она фигурирует в деле о массовом отравлении горожан готовой едой, купленной через сервис доставки "Самокат". Об этом сообщает региональное управление СК.

Дело расследуют по ст. 238 УК (производство, хранение, сбыт и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Силовое ведомство продолжает устанавливать обстоятельства и причины происшествия.

Роспотребнадзор, выявивший грубые санитарно-гигиенические нарушения в производственных помещениях компании, приостановил ее деятельность на два месяца. За последние две недели медицинская помощь понадобилась более 270 горожанам, заказавшим продукцию Greenbox.

фото: пресс-служба ГСУ СК по Петербургу


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