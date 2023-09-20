Думский комитет одобрил законопроект о преподавании с учетом духовно-нравственных ценностей

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроекта о преподавании с учетом традиционных духовно-нравственных ценностей, сообщил 20 сентября ТАСС. Авторами инициативы выступили ряд депутатов от различных фракций во главе с главой профильного комитета Сергеем Кабышевым.

Парламентарии намерены внести поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации". Среди прочего, речь идет об уточнении в законе принципа гуманистического характера российского образования. В основе государственной политике в сфере образования должен лежать не абстрактный гуманизм, а следующий традиционным российским духовно-нравственным ценностям, полагают авторы проекта.

По версии парламентариев, предложенные ими изменения "послужат укреплению ценностных основ образования" как одного из факторов развития российской государственности.

Ранее депутат Артем Метелев предложил блокировать интернет треш-блогерам. Его коллега Антон Горелкин, в свою очередь, выразил мысль о невозможности заменить парламентариев искусственным интеллектом, поскольку у того отсутствует критическое мышление.

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