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Четырбок предложил коллегам "на месте разобраться" в Минюсте с вопросом о мировых судьях

фото ЗакС политика Четырбок предложил коллегам "на месте разобраться" в Минюсте с вопросом о мировых судьях

Нагрузка на судебные участки в Невском районе Петербурга неравномерна, заявил председатель парламентской комиссии по вопросам правопорядка и законности, депутат Константин Чебыкин за заседании Заксобрания 20 сентября. Эту тему подняли во время рассмотрения законопроекта об изменении границ судебных участков №137 и №140. Единоросс также пожаловался, что коллеги из Государственной думы не рассматривают инициативы петербургских депутатов. 

- Последние 18 лет Законодательное собрание Петербурга отправляет законодательные инициативы по данному вопросу. К сожалению, пока воз и ныне там. На базе нашей комиссии мы анализируем все ответы правительства Российской Федерации и на сегодняшний день, по скромным подсчетам членов комиссии, нам не хватает 35 участков мировых судей, - заявил Чебыкин. 

Депутат Михаил Амосов предложил попросить поддержки в вопросе нагрузки мировых судей у сенаторов - представитель ЗакСа в Совете Федерации Андрей Кутепов в этот момент находился на заседании. 

Член фракции "Единая Россия" Денис Четырбок предложил командировать кого-нибудь в Министерство юстиций, чтобы донести до чиновников в Москве позицию регионального парламента.

- Во многих регионах ставки добавляются, в Петербурге этого почему-то не происходит. У меня складывается впечатление, что кто-то не любит наш город в дебрях, где-то в Министерстве юстиций. Может быть, на месте разобраться? - заявил Четырбок. 

Также на заседании был принят закон о введении дополнительной ставки секретаря суда в каждом судебном участке города. Всего наймут 211 новых сотрудников. На такие меры пошли из-за возросшей нагрузки на судей. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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Чебыкин Константин Александрович 
Четырбок Денис Александрович 




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