Дмитриева призвала готовиться к кадровому голоду в России

В России действительно наблюдается рекордное снижение показателя безработицы, однако у этого явления имеются и негативные стороны, заявила 20 сентября депутат Госдумы от Петербурга Оксана Дмитриева. По ее словам, сложившаяся ситуация чревата кадровым голодом, в том числе в сферах с потребностью в высококвалифицированных специалистах.

"Коллеги попросили меня оценить достоверность данных о снижении безработицы. Безработица, действительно, упала до рекордно низкого уровня", — написала Дмитриева в своем Telegram-канале.

По словам депутата, снижение безработицы связано, во-первых, с расширением производства в промышленности в связи с нуждами ВПК и необходимостью импортозамещения, а во-вторых — с сокращением предложения рабочей силы, вызванным мобилизацией и отъездом специалистов за рубеж.

Кадровый голод наблюдается в промышленности, машиностроении и металлообработке, а также на предприятиях ВПК. В стране не хватает IT-специалистов и инженеров, наблюдается дефицит в образовании и здравоохранении, перечислила Дмитриева.

"В обозримом будущем рост безработицы не прогнозируется при условии сохранения экономического роста в трудоемких отраслях ВПК, обрабатывающей промышленности. Готовиться надо не к безработице, а к дефициту кадров, прежде всего высококвалифицированных специалистов", — резюмировала парламентарий.

Ранее замглавы Роструда Ян Талбацкий заявил о достижении пиковой потребности в рабочих кадрах в стране.

Фото: ЗАКС.Ру