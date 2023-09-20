Депутат Цивилёв предложил устроить "переэкзаменовку" для наиболее проштрафившихся водителей

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилёв ("Единая Россия") предложил начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову рассмотреть возможность обеспечить учет граждан, которые постоянно нарушают ПДД, об этом пишет "Парламентская газета".

Цивилёв, в письме Черникову, предлагает создать рейтинг похожий на систему накопления штрафных баллов за нарушения ПДД, которая действовала в конце прошлого столетия.

"Дополнительной мерой воздействия на водителей могло бы стать требование повторной сдачи экзамена на право управления транспортными средствами при замене водительских удостоверений для автомобилистов с рейтингом ниже установленного уровня", – считает депутат.

Напомним, что Алексей Цивилёв был одним из авторов городского закона, обязывающего такси перекрашивать автомобили в единую цветовую гамму.

Фото: ЗАКС.ру