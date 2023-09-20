Депутат Петербурга предложил штрафовать за неправильный цвет такси

Постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Петербурга подготовила проект закон о введении штрафов для такси. Документ опубликован на сайте парламента.

Согласно проекту закона, вводится наказание за неправильный цвет такси. Штраф для физического лица составит 3 тысячи рублей, для должностных лиц - 10 тысяч рублей, для юридических лиц - 50 тысяч рублей.

Также документом вводится штраф за предложение таксистами своих услуг в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, кроме специальных мест, где это разрешено. Размер наказания для физлиц - 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч рублей, для юридических лиц - 100 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы для должностных и юридических лиц предусмотрена за непредоставление данных о тарифах такси в уполномоченные органы. Если кто-то занимается предпринимательской деятельностью, он не создал юрлицо, то штраф все-равно будет назначен как юридическому лицу.

Напомним, ранее в 2023 году ЗакС принял закон о том, что все такси Петербурга должны быть окрашены в белый цвет с желтой полосой. Также для них ввели ограничения на работу у аэропорта и вокзалов. В Пулково для такси создали специальную площадку, где они могут ожидать заказов.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру