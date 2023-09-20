Госдума поддержала отказ от информирования СЕ о введении военного положения

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении отказ от информирования Совета Европы в случае введения в России военного положения, проинформировала 20 сентября пресс-служба парламента. Инициированный президентом Владимиром Путиным проект вносит поправки в существующие законы "О военном положении" и "О чрезвычайном положении".

Поправки сводятся к исключению генерального секретаря Совета Европы из списка адресатов уведомлений о введении в России военного или чрезвычайного положения, а также о прекращении действия такого режима. При этом документ по-прежнему предписывает сообщать о таких случаях генеральному секретарю Организации объединенных наций (ООН).

Помимо этого, в соответствии с поправками из закона "О чрезвычайном положении" предполагается исключить положение о том, что необходимость уведомления адресатов продиктована требованиями Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В феврале 2023 года Путин подписал закон о прекращении действия в России международных договоров, заключенных с Советом Европы. Законопроект об отказе от информирования СЕ поступил на рассмотрение Госдумы в начале августа.

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