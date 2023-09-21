Суд отказал в апелляции КГИОПу по делу о сносе Дома Салтыковой

Второй апелляционный суд отказал КГИОПу и застройщику Виктору Тырышкину из "Северной земельной компании" в апелляционной жалобе на решение Городского суда Петербурга по Дому Салтыковой на Большой Морской, об этом сообщили в Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

В мае 2023 года Горсуд признал незаконным решение КГИОП о выведении из-под охраны государства дворовых флигелей особняка Салтыковой. В четверг, 21 сентября, это решение осталось в силе. Разрешение на снос корпусов дома отменено.

Ранее стало известно, что у дома по соседству с особняком Салтыковой (особняк Вонлярлярского) снесли воссозданные жильцами ворота. По мнению градозащитников, это снизит качество жизни горожан, населяющих дом, так как ранее у жильцов стояли глухие деревянные ворота.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"