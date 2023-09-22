Петербургскому политологу Бестужеву продлили арест до конца года

Калининский районный суд Петербурга решил продлить срок меры пресечения для политолога Евгения Бестужева, которого преследуют по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Группа его поддержки в Telegram сообщила, что 62-летний петербуржец останется под стражей как минимум до 26 декабря.

За Бестужева подавал свое поручительство депутат ЗакСа Борис Вишневский. Поддерживающие политолога отмечают, что вопрос материальной помощи ему "стоит по-прежнему остро".

Фигуранта держат под арестом почти год, за это время он испытал несколько сердечных приступов. Нынешним летом на него составили протокол о призывах к сепаратизму (ст. 20.3.2 КоАП).

Подробнее о деле Бестужева читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру