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Новости 10:11

Петербургскому политологу Бестужеву продлили арест до конца года

фото ЗакС политика Петербургскому политологу Бестужеву продлили арест до конца года

Калининский районный суд Петербурга решил продлить срок меры пресечения для политолога Евгения Бестужева, которого преследуют по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Группа его поддержки в Telegram сообщила, что 62-летний петербуржец останется под стражей как минимум до 26 декабря.

За Бестужева подавал свое поручительство депутат ЗакСа Борис Вишневский. Поддерживающие политолога отмечают, что вопрос материальной помощи ему "стоит по-прежнему остро".

Фигуранта держат под арестом почти год, за это время он испытал несколько сердечных приступов. Нынешним летом на него составили протокол о призывах к сепаратизму (ст. 20.3.2 КоАП).

Подробнее о деле Бестужева читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру


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