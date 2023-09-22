Смольный не согласовал реновацию квартала в Купчино

Власти Петербурга отправили на доработку проект реновации 18-го квартала в Купчино, сообщил 22 сентября глава МО № 72 Павел Швец в своем Telegram-канале. Сведения об этом он почерпнул из письменного ответа вице-губернатора Николая Линченко на свой ранее направленный запрос.

Речь идет о квартале между улицами Белы Куна и Турку, а также Софийской и Пражской улицами. На этом участке ООО "СРб Реновация" планирует снести в 2024-2025 годах 19 домов под застройку, из них 13 зданий собираются демонтировать уже в следующем году.

Как сообщил в своем ответе Линченко, 15 августа в комитет по строительству поступил актуализированный проект плана реализации мероприятий (ПРМ). Документ был рассмотрен заинтересованными органами власти Петербурга. "С учетом поступивших замечаний <...> проект ПРМ был направлен на доработку инвестору", — говорится в полученном Швецом документе.

Комментируя ответ, Швец указал, что первые новостройки на месте снесенных должны будут появиться только к концу 2026 года, а это "нарушает основной принцип реновации — предоставление нового жилья в том же квартале". По словам муниципала, Смольный не согласовал нынешний проект из-за того, что жильцам будет не хватать мест в школах и детских садах.

Проект предусматривает возведение 500 000 квадратных метров жилья. "На словах застройщик намеревался снизить объем застройки до 328 000 квадратных метров, но письменно о своих намерениях пока не заявил", — добавил Швец и предположил, что петербургские чиновники могут одобрить следующую редакцию проекта.

Также Швец сообщил, что ряд жителей 18-го квартала обратились к гендиректору "СПб Реновации" Александру Прыгункову с просьбой о встрече. Горожане хотят обсудить с ним вопрос сноса компанией домов, в которых проживают.

Фото: ЗАКС.Ру