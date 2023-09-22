В КРТИ рассказали о подготовительных работах к строительству моста через Черную речку

Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александр Федотов проинспектировал ход подготовительных работ к строительству моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы и провел выездное совещание с подрядчиком, заказчиком и муниципалами, рассказали 22 сентября в пресс-службе КРТИ. Против возведения переправы выступают обитатели ЖК Riverside, которые опасаются ухудшения экологической ситуации поблизости от себя.

К настоящему моменту на территории будущей стройплощадки провели санитарную рубку деревьев, а сейчас специалисты укрепляют грунт. По завершении подготовительного этапа подрядчик АО "ПО "Возрождение", приступит к установке опор моста.

"Новый мост призван обеспечить полноценную транспортную доступность жилого квартала на Ушаковской набережной, который включает в себя не только жилые здания, но и социальные и деловые объекты", — сообщили в КРТИ. Участники совещания обсудили возможность запуска по мосту одностороннего движения со стороны жилого комплекса.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о проверке, организованной ГСУ СК по Петербургу в связи с жалобами местных жителей на планы строительства переправы. В четверг Куйбышевский районный суд принял к рассмотрению коллективный иск о признании недействительным разрешения на возведение моста.

Фото: krti.gov.spb.ru