Фонд "Защитники Отечества" получит более пяти миллиардов рублей от кабмина

Российское правительство выделило свыше пяти миллиардов рублей фонду "Защитники Отечества", созданного для оказания социальной, психологической и медицинской помощи ветеранам СВО. Распоряжение о перечислении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила 24 сентября пресс-служба кабмина.

"Средства пойдут на выполнение поставленных перед фондом задач, основной из которых является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов", — говорится в опубликованном сообщении.

Ветераны СВО нуждаются в социальной адаптации, получении дополнительного образования или переобучении, в юридической помощи и иных вариантах поддержки. Также предусмотрено обеспечение их лекарствами и медицинскими изделиями, а также средствами реабилитации и адаптации жилья под индивидуальные нужды.

Фонд "Защитники Отечества" был образован в минувшем апреле в соответствии с указом президента Владимира Путина. В конце весны региональное отделение организации появилось в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру