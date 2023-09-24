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Новости 12:42

Фонд "Защитники Отечества" получит более пяти миллиардов рублей от кабмина

фото ЗакС политика Фонд "Защитники Отечества" получит более пяти миллиардов рублей от кабмина

Российское правительство выделило свыше пяти миллиардов рублей фонду "Защитники Отечества", созданного для оказания социальной, психологической и медицинской помощи ветеранам СВО. Распоряжение о перечислении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила 24 сентября пресс-служба кабмина.

"Средства пойдут на выполнение поставленных перед фондом задач, основной из которых является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов", — говорится в опубликованном сообщении.

Ветераны СВО нуждаются в социальной адаптации, получении дополнительного образования или переобучении, в юридической помощи и иных вариантах поддержки. Также предусмотрено обеспечение их лекарствами и медицинскими изделиями, а также средствами реабилитации и адаптации жилья под индивидуальные нужды.

Фонд "Защитники Отечества" был образован в минувшем апреле в соответствии с указом президента Владимира Путина. В конце весны региональное отделение организации появилось в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру


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