Кара-Мурза* был отправлен в ШИЗО после прибытия в омскую колонию

Политик Владимир Кара-Мурза* был доставлен к месту отбывания наказания в колонию строгого режима № 6 в Омске, рассказал 24 сентября его адвокат Вадим Прохоров в соцсетях. По словам юриста, после прибытия на место его подзащитного поместили в штрафной изолятор (ШИЗО).

"Весь путь от Москвы до Омска в XXI веке занял чуть менее трех недель", — отметил Прохоров. Об этапировании Кара-Мурзы* из московского СИЗО-5 "Водник" стало известно 4 сентября, в дороге его помещали в изоляторы Пензы, Самары, Челябинска и Омска.

Прохоров привел отрывок из письма оппозиционера адвокату Марии Эйсмонт, в котором тот говорит, что прибыл в исправительную колонию 21 сентября. "Сейчас я в ШИЗО (да-да, все традиционно) — мне его выписали еще в СИЗО-1 Омска, а здесь отправили досиживать", — написал оппозиционер.

Прохоров выразил опасения о здоровье Кара-Мурзы* в связи с обнаруженной у того нижней дистальной полинейропатией. Он напомнил, что обострение заболевания у его подзащитного произошло во время нахождения в московском СИЗО после отправки в карцер. "И вот теперь — ШИЗО в колонии. Причем за некий проступок, якобы совершенный в СИЗО-1 Омска в весьма кратковременный период его пребывания там. Наши адвокаты в Омске в ближайшее время будут выяснять ситуацию", — написал адвокат.

В конце июля Первый кассационный суд общей юрисдикции Москвы признал законным приговор, вынесенный Кара-Мурзе* по делу о распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ), сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК РФ) и государственной измене (ст. 275 УК РФ). В апреле Мосгорсуд приговорил оппозиционера к 25 годам лишения свободы.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Владимира Кара-Мурзы*