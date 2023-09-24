Памятник финским солдатам исчез в Приозерске

Памятник погибшим во время Второй мировой войны финским солдатам исчез со своего места в Приозерске Ленинградской области, сообщила 24 сентября "Фонтанка". Изваяние пропало с постамента не позднее четверга, 21 сентября.

Как рассказал изданию один из читателей, вечером в четверг в одной из групп во "ВКонтакте" он увидел фотографии кладбища финских солдат у стен местной кирхи, где ранее располагался памятник. На опубликованных изображениях монумент отсутствовал.

Интернет-пользователи известили о пропаже главу администрации Приозерского района Ленобласти Александра Соклакова. В ответ им сообщили, что администрация не отвечает за состояние памятника и не располагает сведениями о его местонахождении.

Каменный параллелепипед появился на месте захоронения 130 финских солдат в 2019 году. На нем высечены крест и имена погибших военнослужащих.

В конце июля стало известно об исчезновении памятника репрессированным полякам, установленного на Левашовском кладбище в Петербурге. Вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что неизвестные вандалы облили его краской, из-за чего потребовалось проведение реставрационных работ. Сроки возвращения монумента на место он не назвал.

Фото: Администрация Приозерского района ЛО / "ВКонтакте"