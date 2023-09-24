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В школе Тихвина открыли "парту героя" в честь погибшего участника СВО

фото ЗакС политика В школе Тихвина открыли "парту героя" в честь погибшего участника СВО

В школе № 4 Тихвина Ленинградской области состоялось открытие именной парты в память об участнике СВО Батыре Илмурадове, сообщили в администрации района. Выпускник учебного заведения погиб в ходе конфликта в Донбассе.

В церемонии приняли участие родные погибшего, ученики и педагоги школы, а также представители муниципалитета и организации воинов – участников локальных конфликтов.

Лейтенант Илмурадов был посмертно награжден орденом Мужества. Он погиб 27 апреля 2022 года в возрасте 24 лет.

Проект "Парта героя" стартовал в Тихвинском районе в прошлом году. Тогда в местной школе № 2 открыли парту в честь участника чеченской кампании Валерия Егорова.

"Право сидеть за такой партой достается самому активному ученику школы", — уточнили в районной администрации.

В минувшую пятницу в Ленобласти открыли первый на территории региона мемориал в честь участников СВО.

Фото: Администрация Тихвинского района / "ВКонтакте"


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