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Новости 12:07

ЗакС заказал разработку дизайна своего сайта за 580 тысяч рублей

фото ЗакС политика ЗакС заказал разработку дизайна своего сайта за 580 тысяч рублей

Законодательное собрание Петербурга заключило контракт на разработку дизайна своего сайта с единственным поставщиком — индивидуальным предпринимателем Дмитрием Охремчуком. Данные об этом опубликованы на сайте "Закупки Петербурга". 

Согласно карточке контракта, стоимость работ составляет 580 тысяч рублей. Дизайн сайта должен быть готов к 31 октября, сказано на "Закупках Петербурга". Сам контракт не опубликован. 

Полный тезка Охремчука указан как руководитель на сайте компании Molinete. Там же написано, что организация занимается настройкой базовой и сквозной аналитики, отдела продаж. 

В июле ЗакС заключил контракт на проектирование своего сайта за 590 тысяч рублей. Исполнителем выбрали — ООО "Интернет Технологии". Судя по карточке этого договора, его исполнение завершилось 7 сентября. 

Напомним, во время летнего перерыва в заседаниях парламента в зале заседаний ЗакСа установили новую систему: мониторы, станция для беспроводной зарядки телефона и другое. Уже на втором заседании произошли первые сбои

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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