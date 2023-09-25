ЗакС заказал разработку дизайна своего сайта за 580 тысяч рублей

Законодательное собрание Петербурга заключило контракт на разработку дизайна своего сайта с единственным поставщиком — индивидуальным предпринимателем Дмитрием Охремчуком. Данные об этом опубликованы на сайте "Закупки Петербурга".

Согласно карточке контракта, стоимость работ составляет 580 тысяч рублей. Дизайн сайта должен быть готов к 31 октября, сказано на "Закупках Петербурга". Сам контракт не опубликован.

Полный тезка Охремчука указан как руководитель на сайте компании Molinete. Там же написано, что организация занимается настройкой базовой и сквозной аналитики, отдела продаж.

В июле ЗакС заключил контракт на проектирование своего сайта за 590 тысяч рублей. Исполнителем выбрали — ООО "Интернет Технологии". Судя по карточке этого договора, его исполнение завершилось 7 сентября.

Напомним, во время летнего перерыва в заседаниях парламента в зале заседаний ЗакСа установили новую систему: мониторы, станция для беспроводной зарядки телефона и другое. Уже на втором заседании произошли первые сбои.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру