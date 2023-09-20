ЗакС и трудности коммуникации

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.РуПетербургские депутаты 20 сентября приняли закон о выплатах к годовщине освобождения Ленинграда от блокады, разрешили мировым судьям нанять новых сотрудников, и объявили конкурс на создание логотипа к 30-летию парламента. Еще они жаловались на плохую слышимость и неотзывчивость Смольного.

Заседание Законодательного собрания Петербурга 20 сентября начали с поздравлений депутатов, которые летом отмечали дни рождения. На предыдущей встрече неделей ранее этого делать не стали, вероятно, из-за отсутствия спикера Александра Бельского. Тогда председатель принимал участие в Восточном экономическом форуме. После возвращения Бельский провел традиционную церемонию передачи букетов именинникам. Сам председатель без букета тоже не остался. Его заместитель Николай Бондаренко от лица депутатов пожелал Бельскому счастья, здоровья и семейного благополучия. После заседания депутатский корпус отправился есть пироги Анастасии Мельниковой, которая, по словам Павла Крупника, не спала всю ночь, чтобы их испечь.

Депутаты продолжают привыкать к новому оборудованию, которое установили к началу парламентского сезона. Напомним, в Большом зале, где проходят пленарные заседания, на местах депутатов появились мониторы как в Государственной думе. Некоторые устройства, как выяснил Telegram-канал "Ротонда" уже начали давать сбои. Еще парламентарии во время собрания неоднократно жаловались на звук. Например, представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко с трудом понимал вопросы "яблочника" Бориса Вишневского. Другие проверяли слышимость классическим "раз-раз".

Кроме технических трудностей коммуникации, у депутатов возникли сложности с пониманием законопроектов, которые вносил губернатор. Так, при обсуждении документа о перераспределении полномочий муниципалов в части составления административных протоколов за нарушения правил благоустройства депутат Михаил Барышников призвал коллег из правительства охотней идти на контакт. Единоросс оказался недоволен подготовкой авторов законопроекта во время обсуждения документа на профильных комиссиях. Он также напомнил о своей должности представителя ЗакСа в правительстве, на которую был назначен летом.

- Может, вы какие-то законы будете все-таки нам в начале показывать, представителям? У меня есть аппарат, мы посмотрим, потому что то, что сегодня закон сырой... Там четыре ляпа таких серьезных. При этом даже юридическое управление наше согласовало, что нет нарушений. Это тоже странно. Давайте будем работать с представителями на начальном этапе. Согласитесь? Тогда, может быть, будет меньше таких спорных вопросов, - заявил Барышников.

Сухенко ответил, что Смольный ни от кого "не закрывается" и готов сотрудничать.

Также много вопросов вызвал законопроект Смольного о межбюджетных трансфертах бюджетам мунипальных образований. ЗАКС.Ру уже рассказывал об этом проекте. Согласно документу, субсидии из городского бюджета для МО можно будет перераспределить без изменения закона о бюджете. Еще нормой предлагается установить возможность централизованных закупок для муниципальных образований. То есть Смольный выдает субсидию или субвенцию и прописывает в документе, что закупка по ней должна быть централизованная через специальный орган.

- А кто принимает решение? Муниципалитет принимает решение, что какие-то закупки централизуются или кто-то другой? - спросил Амосов.

- В соглашениях о передаче этих полномочий, соглашении по передаче этих субвенций это условие может быть прописано, - пояснила глава комитета финансов Светлана Енилина.

- Ну то есть если они не согласны - вы деньги не даете?

- Если не согласны - нет, конечно.

- Понятно, то есть решение принимает правительство города.

- В любом случае решение принимает правительство города по согласованию с теми, кто обеспечивает выполнение этих полномочий.

- Понятно, выкручиваете руки, спасибо.

Председатель комитета финансов с такой формулировкой не согласилась. Амосов также отметил, что в заключении юридического управления тоже возникли вопросы к документу. В частности, по словам депутата, норма может противоречить положениям Бюджетного кодекса.

Петербургский парламент продолжает расширять перечень товаров и услуг, которые можно оплатить за счет материнского капитала. Теперь региональные выплаты могут быть направлены на оформление добровольного медицинского страхования или платные медицинские услуги для детей из многодетных семей. Ранее депутаты разрешили тратить их на газификацию.

Также на заседании депутаты сразу в трех чтениях приняли закон о выплатах блокадникам к годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. На эти цели выделили 1,5 млрд рублей. Еще парламентарии утвердили новую памятную дату, тоже в трех чтениях. Теперь 23 сентября в городе будут отмечать День Ленинградского народного ополчения. Будет ли дата отмечаться в 2023 году - пока неизвестно. У губернатора Александра Беглова есть 10 дней для подписания документа. Также Заксобрание учредило конкурс для студентов-дизайнеров. Обучающиеся "художественных" вузов смогут посоревноваться в создании логотипа к 30-летию парламента. Трое финалистов получат денежное вознаграждение: 50, 30 и 10 тысяч рублей. Планируется, что символ юбилейного года определят до Нового года. Кроме того, в третьем, окончательном чтении были приняты законы, регулирующие деятельность мировых судей: им позволили нанять по одному секретарю для повышения продуктивности, а в Невском районе решили уточнить границы двух судебных участков, чтобы распределить их нагрузку между собой.























Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру