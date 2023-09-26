Суд в Москве оштрафовал Кагарлицкого* по иноагентской статье

Савеловский суд Москвы оштрафовал социолога и левого публициста Бориса Кагарлицкого* на 40 тысяч рублей, сообщил 26 сентября ТАСС. Основанием для этого стало отсутствие в публикациях фигуранта информации о его статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

"Кагарлицкий* признан виновным, <...> ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", — рассказали информагентству в пресс-службе суда.

Сам Кагарлицкий* находится под арестом в Коми, куда его доставили в конце июля в рамках уголовного дела об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за высказываний о подрыве Крымского моста осенью 2022 года. Суд в Сыктывкаре определил публициста в СИЗО, на прошлой неделе ему продлили срок содержания под стражей еще на два месяца.

*Минюст внес Бориса Кагарлицкого в список иностранных агентов

Фото: Рабкор / YouTube (скриншот)