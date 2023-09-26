Шишкина пообещала добиваться изъятия участка на Петроградской стороне под обустройство парка первостроителей

Комитет имущественных отношений ответил на запрос лидера фракции "Справедливая Россия — За правду" в петербургском Заксобрании Марины Шишкиной, о чем та рассказала в своем Telegram-канале. Запрос политика касался судьбы земельного участка на углу Сытнинской и Кронверкской улиц, известного также как кладбище первых строителей Петербурга.

Как передает Шишкина текст ответа, сейчас на участок наложены аресты, а регистрация изменения права собственности запрещена. При этом город не имеет права приобретать землю без объектов недвижимости у единственного поставщика, поскольку это противоречит законодательству.

В то же время в определенных случаях участок может быть изъят или заменен. По словам справоросса, это возможно при условии размещения объектов социальной, инженерной или транспортной инфраструктуры.

"Тематический парк, о котором мечтают горожане, вполне подходит под категорию "социальные объекты", ведь он будет иметь и просветительскую функцию — рассказывать о хранящемся в этой земле мультикультурном наследии", — отметила Шишкина и пообещала поставить вопрос "об изъятии земли для создания соцобъекта — Парка первостроителей Санкт-Петербурга". Для этого потребуются изменения в Генеральный план города, уточнила она.

Об обращении Шишкиной в КИО стало известно в первой половине сентября.

Фото: ЗАКС.Ру