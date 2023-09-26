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Новости 17:49

Шишкина пообещала добиваться изъятия участка на Петроградской стороне под обустройство парка первостроителей

фото ЗакС политика Шишкина пообещала добиваться изъятия участка на Петроградской стороне под обустройство парка первостроителей

Комитет имущественных отношений ответил на запрос лидера фракции "Справедливая Россия — За правду" в петербургском Заксобрании Марины Шишкиной, о чем та рассказала в своем Telegram-канале. Запрос политика касался судьбы земельного участка на углу Сытнинской и Кронверкской улиц, известного также как кладбище первых строителей Петербурга.

Как передает Шишкина текст ответа, сейчас на участок наложены аресты, а регистрация изменения права собственности запрещена. При этом город не имеет права приобретать землю без объектов недвижимости у единственного поставщика, поскольку это противоречит законодательству.

В то же время в определенных случаях участок может быть изъят или заменен. По словам справоросса, это возможно при условии размещения объектов социальной, инженерной или транспортной инфраструктуры.

"Тематический парк, о котором мечтают горожане, вполне подходит под категорию "социальные объекты", ведь он будет иметь и просветительскую функцию — рассказывать о хранящемся в этой земле мультикультурном наследии", — отметила Шишкина и пообещала поставить вопрос "об изъятии земли для создания соцобъекта — Парка первостроителей Санкт-Петербурга". Для этого потребуются изменения в Генеральный план города, уточнила она.

Об обращении Шишкиной в КИО стало известно в первой половине сентября.

Фото: ЗАКС.Ру


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