Мундеп Сафонов обратился к Путину из-за проекта кадастровой стоимости жилья

Муниципальный депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов направил обращение президенту России Владимиру Путину о проекте отчета об определении кадастровой стоимости зданий, помещений и другого недвижимого имущества в Петербурге. В своем письме Сафонов заявил, что документ опубликовали 28 августа на сайте ГБУ "Кадастровая оценка". После этого, по словам мундепа, об этом исполнительные власти должны были уведомить петербуржцев в своих официальных изданиях - этого сделано не было. Сам документ опубликован в виде архива, отметил Сафонов. Это помешало гражданам с ним ознакомиться, считает депутат.

Ранее он выразил свои претензии об этом губернатору Петербурга Александру Беглову. В письме Путину Сафонов сообщил, что обращался и в прокуратуру - ни ведомство, ни глава города "не сочли нужным лично заняться вопросом восстановления прав граждан, собственников жилья, налогоплательщиков".

Среднее изменение кадастровой стоимости жилья составило 1,86 раза, утверждает Сафонов. Он попросил президента потребовать от Беглова прекратить дальнейшие процедуры по поредению кадастровой оценки и обратиться к генпрокурору, чтобы он проверил причины бездействия подчиненного из Петербурга. Также мундеп предложил Путину потребовать новую публикацию документа в более понятной для жителей форме.

Напомним, ранее РБК обратили внимание, что суммарная кадастровая стоимость 3,4 млн объектов недвижимости в Петербурге увеличилась на 78,5 %. Она выросла с 68,9 миллиарда рублей до 122,9 миллиарда рублей.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру