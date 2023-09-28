Журналиста Сафронова вернули в колонию из туберкулезной больницы

Бывший сотрудник "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов возвращен в ИК-7 Красноярского края, сообщил 28 сентября правозащитный проект "Первый отдел". Ранее стало известно о его переводе в Краевую туберкулезную больницу.

"Ивана Сафронова вернули в ИК-7, где он отбывал наказание за "госизмену"", — написали правозащитники в своем Telegram-канале. По их предположениям, в ближайшее время Сафронов будет находиться в колонии.

Как рассказывал сам Сафронов в своем письме, 12 сентября его вывезли из колонии для отправки в Норильск, однако в итоге его поместили в одиночную палату в туберкулезной больнице. По словам журналиста, сам он не жалуется на здоровье.

Сафронов был приговорен к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Его признали виновным в передаче представителям иностранных разведок данных о военно-техническом сотрудничестве России с другими странами. Сам он вину не признал.

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